Rapina alla Montepaschi a Vittoria, assolti tre imputati: prove insufficienti

Le prove non sono inoppugnabili e così il Tribunale collegiale di Ragusa (Reale, Occhipinti, La Terra) ha assolto Vincenzo Latino 53 anni, Salvatore Scafidi 41 anni (entrambi difesi dall’avvocato Matteo Anzalone) e Giuseppe Garofalo, (difeso dall’avvocato Raffaele Catalano); erano accusati di avere fatto parte del commando che mise a segno una fra le più proficue rapine degli ultimi anni a Vittoria, quella alla filiale della Montepaschi, che aveva fruttato un bottino da 68.420 euro. Un’azione temeraria, compiuta in pieno giorno il 26 novembre del 2021.

In tre avevano fatto irruzione in banca, indossando caschi da moto integrali: si erano fatti largo con una spranga di ferro danneggiando il vetro antisfondamento della porta tenendo i dipendenti sotto scacco fino alla fuga. Rispondevano di rapina aggravata da violenza e minaccia, ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Per darsi alla fuga avevano utilizzato due moto rubate, una nel Catanese che venne acquistata ma la cui provenienza è illecita e un’altra sottratta a Vittoria il giorno prima della rapina. A distanza di un paio d’anni scattarono gli arresti. Una condanna c’è stata ma con pena patteggiata ; quella che a 5 anni per Giacomo Giliberto 46enne.

Una guardia giurata invece risultò estranea ai fatti. Il Tribunale collegiale di Ragusa ha assolto oggi Latino, Scafidi e Garofalo con la formula de “il fatto non sussiste”, dando disposizione per la scarcerazione di Latino (che era ai domiciliari) e Scafidi (che era in carcere) se non detenuti per altra causa. Il pm d’udienza aveva chiesto la condanna dei tre a 7 anni ciascuno. Le difese avevano insistito per l’assoluzione.

© Riproduzione riservata