Raid vandalico sulla futura “Passeggiata dei Laghetti”: il sindaco Leontini denuncia i danni e chiama all’azione

l sindaco Innocenzo Leontini ed i suoi collaboratori stanno lavorando al completamento della relazione tecnica e fotografica volta a fare conoscere, agli organi competenti, i danni che vandali senza scrupoli hanno procurato in via dei Laghetti, quella che diventerà Passeggiata dei Laghetti non appena verranno conclusi i lavori di sistemazione al momento in corso. La denuncia di ciò che ignoti hanno provocato nel cantiere di via dei Laghetti è contenuta in un video che il primo cittadino ispicese ha voluto registrare per denunciare l’inciviltà di chi ha preso di mira il cantiere i cui lavori, realizzati dal Consorzio Stabile Galielo di Vittoria, sono in fase di ultimazione.

I vandali hanno divelto una decina di pali per i camminamenti ed altrettanti lampioni “mutilati” dei corpi illuminanti.

Questi i danni che il sindaco Innocenzo Leontini ha individuato nel corso di un sopralluogo. Ma ha trovato pure tante bottiglie sparse nel terreno prova di forme di bivacco notturno o forse anche diurno di cui è vittima la zona. “Manderò una relazione al Prefetto di Ragusa ed alle forze dell’ordine – spiega il primo cittadino – l’area è ancora un cantiere ma i danni vanificano il lavoro che si sta facendo. L’area diventerà di grande interesse naturalistico e permetterà di godersi la bellezza dei luoghi. Gruppi di vandali delinquenti hanno danneggiato e depauperato la splendida passeggiata rupestre della Via dei Laghetti, il cui cantiere di valorizzazione e restauro è in dirittura d’arrivo. Il nostro patrimonio rupestre, culturale, monumentale ed archeologico è una grande ricchezza. Impediamo ai criminali di deturparlo e rovinarlo. Il Cantiere dovrà continuare a lavorare senza interruzioni causate da atti vandalici criminali. Collaboriamo. Le Forze dell’Ordine ci aiutino”.

Nella via dei Laghetti è in corso di realizzazione il progetto che dovrebbe dare un volto nuovo alla cosiddetta “Passeggiata dei Laghetti” con un elaborato redatto dall’architetto Sergio Abbate.

© Riproduzione riservata