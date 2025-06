Raid notturno all’istituto scolastico di Vittoria: rubati i computer, scuola paralizzata

Ladri in azione nella scuola Portella della Ginestra a Vittoria. I ladri hanno preso di mira l’istituto che si trova nel cuore del quartiere Forcone, vero presidio culturale in un quartiere di periferia.

I malviventi qualche giorno fa hanno danneggiato il sistema d’allarme e sono riusciti a penetrare nell’istituto, prendendo di mira gli uffici di segreteria e trafugando alcuni computer. Anche la rete internet è stata danneggiata e resa inservibile rendendo necessario un intervento di ripristino.

I danni sono ingenti, non solo per il valore dei computer e del materiale informatico, ma anche per i danni arrecati agli infissi. Anche alcune aule sono state messe a soqquadro. Le indagini sono condotte dalla Polizia che ha effettuato un sopralluogo.

Non è la prima volta che la scuola “Portella della Ginestra” viene presa di mira dai malviventi. Altri furti si erano verificati tempo fa.

La scuola vittoriese era retta fino all’autunno scorso dalla dirigente Daniela Mercante, che a fine ottobre è stata nominata nuova dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ragusa. Al suo posto si è insediata come reggente Grazia Basile, che guida anche l’Istituto comprensivo Santa Marta – Ciaceri di Modica. foto di repertorio

