“Ragusani nel Mondo”, conosciamo i premiati: Orazio Caffo, luminare dell’oncologia italiana

La prossima edizione del premio “Ragusani nel Mondo”, in programma questo sabato 27 luglio alle ore 20 in piazza Libertà a Ragusa, vedrà tra i suoi premiati di spicco il dott. Orazio Caffo, un rinomato chirurgo oncologo originario di Modica, la cui carriera e dedizione alla lotta contro il cancro hanno avuto un impatto significativo nel campo della medicina.

Chi è Orazio Caffo

Nato a Modica nel 1964, Orazio Caffo ha dimostrato fin da giovane un grande talento per lo studio e la medicina. Dopo aver conseguito la maturità al Liceo Classico Tommaso Campailla con il massimo dei voti, si è laureato nel 1987 in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania, ottenendo il massimo dei voti con lode. Ha poi proseguito la sua formazione accademica all’Università degli Studi di Parma, dove si è specializzato in oncologia clinica con lode.

Nel 1990, Caffo si è trasferito in Trentino, dove ha contribuito alla creazione dell’unità operativa di Oncologia Medica presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento. Inizialmente assistente, ha successivamente assunto il ruolo di aiuto anziano, ottenendo l’incarico di alta professionalità denominato “Integrazione multidisciplinare”. Nel 2016, ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera diventando direttore di struttura complessa dell’Unità Operativa di Oncologia Medica. Più recentemente, nel 2023, è stato nominato coordinatore della rete oncologica della Provincia Autonoma di Trento.

Oltre alla sua attività clinica, Caffo è anche professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona, dove insegna Oncologia nel corso di laurea in Scienze Infermieristiche. La sua carriera si è concentrata principalmente sul trattamento medico delle neoplasie solide, con un interesse particolare per le neoplasie polmonari e mammarie. Tuttavia, è nel trattamento delle neoplasie urogenitali, specialmente quelle prostatiche, che Caffo ha raggiunto un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

La sua esperienza è stata riconosciuta a livello globale: ha partecipato come relatore a oltre 500 congressi nazionali e internazionali e ha pubblicato più di 200 articoli su riviste scientifiche del settore. Inoltre, è coordinatore di numerosi studi clinici nazionali e internazionali e, dal 2022, coordina le linee guida sulle neoplasie prostatiche dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

Grazie al suo impegno, Orazio Caffo ha migliorato la vita di numerosi pazienti sia in Italia che nel mondo, guadagnandosi una reputazione di eccellenza nella comunità medica internazionale.

