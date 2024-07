Ragusani nel Mondo, conosciamo i premiati: Antonio Noto, il sondaggista e sociologo della tv italiana

Antonio Noto, un volto familiare nel panorama mediatico italiano, sarà uno dei premiati alla 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, che si terrà il 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa. Nato a Napoli l’8 luglio 1962, con radici chiaramontane dal lato paterno, Noto ha mantenuto un forte legame con la provincia di Ragusa, scegliendo Donnalucata come luogo di relax.

Chi è Antonio Noto

Laureato in Sociologia con specializzazione in Statistica presso l’Università di Napoli, Noto ha lavorato nel settore delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione per 35 anni. È noto al pubblico per la sua collaborazione con programmi televisivi e giornali a livello nazionale, come sondaggista per “Porta a Porta” su Rai Uno dal 2018, e in precedenza per “CartaBianca” su Rai Tre. Dal 2016, è il volto delle trasmissioni elettorali di Rai Uno, fornendo dati di Exit Poll e Proiezioni con metodologie statistiche avanzate.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con Mediaset, La7 e Rai fin dal 2009, con le sue analisi pubblicate su importanti quotidiani. Fondatore e direttore di “Noto Sondaggi”, uno degli istituti demoscopici più rinomati in Italia, ha pubblicato cinque opere, tra cui “Chi ha cambiato l’Italia?”, “Napoli Vota”, “Napoli ad occhio nudo”, “Vota Antonio Vota Antonio” ed “Esistono ancora i sondaggisti?”. Nel 2017, è stato premiato come “Laureato Illustre” dall’Università di Napoli Federico II.

Noto ha sviluppato tecniche metodologiche e statistiche innovative, migliorando l’affidabilità dei sondaggi e delle previsioni elettorali. La sua carriera, caratterizzata da un approfondimento scientifico e da una costante innovazione, lo ha reso un punto di riferimento nel campo delle analisi politiche e dell’opinione pubblica per oltre 20 anni. Il Premio “Ragusani nel Mondo” celebra la sua straordinaria carriera e il significativo contributo alla comprensione dei comportamenti sociali.

