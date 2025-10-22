Ragusa, via Olanda pericolosa: ferri sporgenti e muretto instabile

Situazione di forte criticità in via Olanda, una delle arterie viarie del capoluogo ibleo, dove un tratto stradale presenta gravi problemi di sicurezza. Il problema riguarda le due carreggiate parallele, una asfalta e una sterrata, separate da un muretto a secco in cattivo stato di conservazione.



Ferraglia e muretto pericolante: rischio per automobilisti e pedoni

Dalle verifiche effettuate sul posto – documentate anche con materiale fotografico – emergono ferri da cantiere e armature metalliche sporgenti dal terreno e dal muretto che divide le due corsie.

Un pericolo concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti, in particolare nelle ore serali e nei giorni di pioggia.

Il problema è stato sollevato dalla consigliera Rossana Caruso che ha chiesto all’amministrazione comunale di verificare la titolarità del terreno su cui insiste la carreggiata sterrata, per stabilire se si tratti di proprietà comunale o privata, condizione necessaria per avviare i lavori di bonifica e messa in sicurezza. Via Olanda è una zona densamente abitata: la sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta.

