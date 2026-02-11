Ragusa, trasporto pubblico gratuito per gli studenti universitari: protocollo con l’Università di Catania

Prosegue a Ragusa l’impegno per una mobilità più sostenibile e accessibile. Dopo l’iniziativa per gli studenti under 20 residenti a Ragusa, che potranno utilizzare il trasporto pubblico gratuitamente, ora anche gli studenti universitari iscritti ai corsi della città avranno diritto a spostarsi senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Università di Catania e al suo rettore, prof. Enrico Foti, che ha permesso agli studenti delle sedi ragusane di usufruire dello stesso beneficio degli studenti catanesi. Gli iscritti potranno utilizzare tutte le corse del servizio pubblico cittadino senza limiti di orario, tramite una tessera speciale rilasciata dall’Ateneo. A darne notizia l’assessore alla mobilità Giovanni Gurrieri.

Come richiedere il servizio

Gli studenti regolarmente iscritti, inclusi quelli di dottorato ed Erasmus, potranno manifestare interesse entro il 28 febbraio 2026 tramite il Portale Smart_Edu dell’Università di Catania. Successivamente sarà necessario finalizzare la richiesta sul portale e ritirare l’abbonamento mensile direttamente presso l’Assessorato alla Mobilità, in via Mario Spadola, piano 1.

Il servizio gratuito sarà valido fino al 30 settembre 2026 e rappresenta un passo concreto per favorire la partecipazione alla vita cittadina, ridurre il rischio di isolamento e incentivare gli spostamenti sostenibili. L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire una mobilità inclusiva e accessibile, coerente con le promesse elettorali e con le esigenze degli studenti.

Una scelta strategica per Ragusa

Il progetto, nato dalla sinergia tra Comune e Università, mira a consolidare Ragusa come città a misura di studente, promuovendo il diritto alla mobilità e la partecipazione attiva degli universitari alla vita cittadina. L’iniziativa rappresenta anche un incentivo concreto a scegliere Ragusa come sede per gli studi universitari, rafforzando il legame tra Ateneo, studenti e comunità locale.

