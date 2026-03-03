Ragusa si prepara alla seconda edizione del Palio delle Contrade 2026

La Giunta comunale di Ragusa ha ufficialmente deliberato l’avvio del percorso organizzativo per la seconda edizione del Palio delle Contrade, in programma nel 2026. L’iniziativa nasce dall’enorme successo della prima edizione, che ha visto una partecipazione straordinaria delle comunità locali e ha confermato il valore sociale del progetto.

Il Palio delle Contrade si conferma molto più di una semplice manifestazione: è un’esperienza collettiva capace di rafforzare il senso di appartenenza, generare relazioni autentiche tra cittadini e restituire centralità alle contrade, veri e propri protagonisti del percorso che unisce territori e generazioni.

L’assessore alle Contrade, Andrea Distefano, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La deliberazione della Giunta rappresenta una scelta chiara: dare continuità a un progetto che ha dimostrato di saper unire la città partendo dalle persone. Il Palio delle Contrade non è solo una manifestazione, ma un percorso di comunità che mette al centro relazioni, identità e partecipazione. Dopo l’anno zero, ripartiamo con ancora più convinzione, consapevoli che questo progetto appartiene a tutta Ragusa”.

Nei prossimi mesi prenderà ufficialmente il via il percorso organizzativo della nuova edizione, che farà tesoro dell’esperienza maturata, mantenendo intatto lo spirito originario di partecipazione, inclusione e comunità. L’assessore conclude con un invito alla città: “E possiamo già dirlo: allenatevi… perché il Palio sta tornando”.

