Ragusa si prepara a Vivicittà 2026: chiusure stradali e modifiche alla viabilità

Domenica 12 aprile 2026 la città di Ragusa ospiterà la manifestazione podistica amatoriale “Vivicittà 2026”, evento che coinvolgerà appassionati di sport e cittadini lungo le vie del centro. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della corsa, il Corpo di Polizia Locale ha emanato l’ordinanza n. 227 del 08.04.2026, con provvedimenti specifici sulla viabilità.

Durante la manifestazione, in programma dalle ore 7 alle ore 13, sarà chiuso al transito veicolare il Viale Tenente Lena tra Piazza Gramsci e Piazza Libertà e il Viale del Fante tra Via Carducci e Piazza Libertà. Il divieto di sosta interesserà, con rimozione forzata dei veicoli in divieto, i tratti di Viale Ten. Lena, Piazza Libertà antistante il civico 119 e il lato sinistro del Ponte Papa Giovanni XXIII nel tratto tra il negozio F.lli Battaglia e Via San Vito.

Il percorso della gara sarà protetto da transenne, con personale presente a tutte le intersezioni che potrà consentire l’attraversamento solo in condizioni di sicurezza. Il transito sul Ponte Giovanni XXIII sarà consentito esclusivamente all’interno del corridoio delimitato. Gli autobus urbani modificheranno il loro itinerario per tutta la durata della manifestazione.

Gli organizzatori saranno responsabili dell’allestimento e della vigilanza della segnaletica temporanea, assicurando la sicurezza lungo l’intero percorso.

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