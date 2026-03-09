Ragusa si ferma per l’ultimo saluto ad Anna Maria Galfo

Grande commozione a Ragusa per l’ultimo saluto ad Anna Maria Galfo, l’impiegata comunale di 62 anni scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi. La sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità cittadina, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Le esequie si sono svolte nel pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Chiesa di San Pio X, dove numerosi cittadini, amici e colleghi hanno voluto partecipare per rendere omaggio alla donna e manifestare vicinanza ai familiari.

Anna Maria Galfo era la moglie dell’ex consigliere comunale Gianni Iurato, molto conosciuto nella vita politica cittadina.

Una cerimonia segnata dalla commozione

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Carmelo Buccieri, che ha guidato la funzione in un clima di intensa partecipazione emotiva.

All’inizio della celebrazione, per volontà del marito, sono state lette le promesse matrimoniali, un momento particolarmente toccante che ha reso ancora più forte il ricordo del legame che univa la coppia.

Durante l’omelia lo stesso don Buccieri, visibilmente commosso, ha dovuto fermarsi per l’emozione fino alle lacrime, un gesto che ha profondamente colpito i presenti e reso evidente il clima di dolore che ha accompagnato l’intera cerimonia.

I sacerdoti concelebranti e la vicinanza della comunità

Accanto al celebrante principale hanno concelebrato diversi sacerdoti della diocesi: Salvatore Frasca, Raimondo Giammusso, Franco Boncoraglio e Fabio Pistillo.

La presenza di tanti fedeli, amici e rappresentanti della comunità locale ha testimoniato l’affetto e la stima di cui Anna Maria Galfo godeva in città.

Il cordoglio della città

La scomparsa della dipendente comunale ha suscitato un forte sentimento di cordoglio in tutta la comunità ragusana. In molti hanno voluto ricordarla per la sua disponibilità, la gentilezza e il rapporto umano costruito negli anni sia sul lavoro sia nella vita privata.

In questo momento di dolore, numerosi messaggi di vicinanza sono stati rivolti alla famiglia, in particolare al marito Gianni Iurato, a cui la città ha espresso affetto e solidarietà.

Foto: Salvo Bracchitta

