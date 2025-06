Ragusa rende onore all’Arma dei Carabinieri: 211 anni di fedeltà e servizio al Paese

Sarà un pomeriggio carico di emozione e orgoglio quello di domani, 5 giugno, quando alle ore 18:30, in piazza Caduti di Nassiriya, Ragusa si stringerà simbolicamente attorno all’Arma dei Carabinieri per celebrare il 211° anniversario dalla sua fondazione. Una cerimonia solenne, carica di significati storici e civili, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari della provincia.

Come da tradizione, l’Arma celebra ogni anno il proprio anniversario il 5 giugno, giorno in cui, nel 1920, fu conferita alla Bandiera la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare. Un simbolo che incarna il valore, la dedizione e il sacrificio di migliaia di uomini e donne in uniforme.

A rendere speciale la cerimonia sarà lo schieramento del “Reparto di Formazione”: un Plotone in Grande Uniforme Speciale composto dai militari del Comando Provinciale di Ragusa, affiancati dai Comandanti delle 16 Stazioni distribuite nei comuni iblei e da rappresentanti delle specialità dell’Arma. Un colpo d’occhio che richiama solennità e spirito di corpo.

Accanto ai Carabinieri sfileranno anche i Gonfaloni dei Comuni e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, segno tangibile del legame profondo tra la popolazione e l’Arma.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, nel suo discorso ufficiale ripercorrerà i principali risultati ottenuti nell’ultimo anno, sottolineando l’impegno quotidiano dei militari contro la criminalità organizzata, il traffico di droga, i reati ambientali e quelli contro la persona.

Nel momento più toccante della cerimonia verrà deposta una corona d’alloro in memoria dei Caduti dell’Arma, alla presenza di alcuni familiari residenti nella provincia. Seguirà l’assegnazione di riconoscimenti a militari che si sono distinti per azioni di particolare rilievo nel corso dell’anno.

