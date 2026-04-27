Lo stadio di Vittoria avrà le torri faro, ma Aiello fa rinviare la consgena dei lavori e la Dc protesta

Salta a Vittoria la consegna dei lavori per la realizzazione delle torri faro nello stadio comunale.

Al Gianni Cosimo, per ora, non è possibile giocare o tenere manifestazioni in notturna a causa della mancanza di una illuminazione adeguata. Un finanziamento della Regione aveva permesso al Libero Consorzio di avere la disponibilitàù di 200.000 euro per appaltare i lavori, cosa che è avvenuta nelle ultime settimane. Questa mattina, alle 12,30, era in programma la consegna dei lavori alla ditta che dovrà eseguire l’opera.

Pochi minuti prima, però, arriva dal comune un avviso: la consegna dei lavori è stata rinviata. A data da destinarsi e senza alcuna spiegazione ufficiale. Solo in serata l’assessore Fabio Prelati fa sapere che la consegna dei lavori è stata rinviata a causa di un impegno del sindaco. Che poerò appena un’ora dopo, alle 13,30, ha presieduto la seduta di giunta.

Il sindaco di Santa Croce Peppe Dimartino, delegato dalla presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, il deputato della Dc Ignazio Abbate, la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore , già arrivati a Vittoria, hanno dovuto fare dietro front.

I consiglieri della Democrazia Cristiana di Vittoria si dicono indignati per l’accaduto. “Un evento ufficiale, atteso dalla città e dalle realtà sportive locali, è stato annullato a meno di un’ora dall’orario previsto, per un improvviso forfait del sindaco, senza adeguata comunicazione e senza rispetto verso le istituzioni invitate e i rappresentanti già in viaggio verso Vittoria. Cosa ha determinato questa improvvisa assenza? Forse il timore della presenza della Democrazia Cristiana?”.

Dal comune come dicevamo, nessuna comunicazione ufficiale. Si parla solo di un improvviso impegno del sindaco che non voleva fare mancare la sua presenza anche se per la consegna dei lavori essa non è necessaria. Peraltro, si trattava solo di un momento simbolico, pro forma, che avrebbe dovuto vedere la presenza delle autorità politiche coinvolte. Gli atti ufficiali, infatti, sono stati siglati in separata sede negli uffici del Libero Consorzio e i lavori potranno avere inizio regolarmente. Anxche se dovesse mancare il momento pubblico, con la presenza degli esponenti politici allo stadio, in favore di telecamere.

Se tutto andrà come previsto le torri faro saranno pronte già nel prossimo autunno per la ripresa delle attività agonistiche dopo la pausa estiva.

Al netto delle scaramucce politiche che a Vittoria sanno tanto di preludio alla campagna elettorale ormai alle porte.

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