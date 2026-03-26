Ragusa punta su turismo e territorio: imprese chiamate a entrare nella DMO “Enjoy Barocco”

Un nuovo passo verso una governance turistica condivisa e moderna nel Sud-Est della Sicilia. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla costituenda fondazione di partecipazione “DMO – Enjoy Barocco – South East Sicily”, un progetto strategico per lo sviluppo della destinazione turistica dell’area.

L’iniziativa si inserisce nel percorso delineato dal Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026–2028 e punta a rafforzare la promozione integrata del territorio attraverso una collaborazione stabile tra enti pubblici e operatori privati.

Un modello di gestione turistica condiviso

La nuova Destination Management Organization nasce con l’obiettivo di costruire una struttura capace di coordinare e valorizzare l’offerta turistica del territorio, rendendo più efficace la promozione della destinazione sui mercati nazionali e internazionali.

Il progetto coinvolge i Comuni del territorio ed è coordinato dal GAL Terra Barocca, realtà impegnata nello sviluppo locale e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

La DMO “Enjoy Barocco – South East Sicily” rappresenterà un punto di riferimento per la pianificazione delle strategie turistiche, favorendo un approccio integrato che unisce cultura, enogastronomia, paesaggio e accoglienza.

Schembari: «Una governance turistica moderna e competitiva»

Per la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, l’avviso segna un momento decisivo per il futuro del turismo nell’area.

«La pubblicazione di questo avviso rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di una governance turistica moderna e condivisa. Vogliamo coinvolgere attivamente il sistema delle imprese e tutti gli attori del territorio per passare da una fase progettuale a una pienamente operativa, costruendo una destinazione unitaria e competitiva, capace di superare logiche frammentate».

Secondo Schembari, l’obiettivo è rafforzare la qualità dell’offerta turistica e valorizzare le competenze locali, creando una struttura stabile capace di affrontare con visione strategica le sfide dei mercati turistici.

Chi può partecipare alla DMO

L’avviso è rivolto a un’ampia platea di soggetti che operano nel settore turistico e culturale del territorio.

Tra i destinatari figurano imprese ricettive, ristoratori, operatori della filiera enogastronomica, guide turistiche, imprese di trasporto, reti e aggregazioni di imprese, oltre a università, consorzi, associazioni di categoria e associazioni culturali e turistiche, comprese le pro loco.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente il sistema economico locale nella costruzione e nello sviluppo della destinazione turistica, offrendo agli aderenti la possibilità di partecipare alle attività della DMO, accedere ai servizi di marketing territoriale e contribuire alla promozione dell’area sui mercati nazionali e internazionali.

Scadenza il 10 aprile per le manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 14 del 10 aprile 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

La documentazione completa e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

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