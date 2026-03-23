Ragusa piange il dott. Raffaele Ferrante: storico primario di Cardiologia

Ragusa dice addio al dottor Raffaele Ferrante, primario emerito del reparto di Cardiologia, scomparso improvvisamente all’età di 78 anni. Una figura centrale della sanità iblea, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nella medicina ospedaliera del territorio. Era originario di Chiaramonte Gulfi.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:30: il corteo partirà dall’abitazione di via Bruxelles per raggiungere la Chiesa del Preziosissimo Sangue. Dopo le esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Chiaramonte Gulfi.

Il ruolo alla guida della Cardiologia iblea

Per lungo tempo alla guida del reparto di Cardiologia dell’ospedale Arezzo di Ragusa, Ferrante ha contribuito in modo determinante alla crescita e al rafforzamento di un settore fondamentale della sanità pubblica locale.

Nel suo ruolo di primario ha accompagnato l’evoluzione della disciplina, seguendo i cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno trasformato la cardiologia negli ultimi decenni, e garantendo ai pazienti del territorio standard sempre più elevati di diagnosi e cura.

Sotto la sua direzione, il reparto è diventato un punto di riferimento per l’intera provincia, consolidando servizi e competenze in ambito cardiovascolare e rispondendo a una domanda sanitaria sempre crescente.

Un punto di riferimento per colleghi e pazienti

Accanto alla responsabilità gestionale, Ferrante ha mantenuto un forte legame con la pratica clinica, distinguendosi per attenzione, rigore e capacità di ascolto. Il suo lavoro ha inciso non solo sul piano sanitario, ma anche su quello umano, costruendo un rapporto di fiducia con intere generazioni di pazienti.

Molti medici che oggi operano nel territorio si sono formati durante gli anni della sua guida, riconoscendone il ruolo di riferimento professionale e umano.

Il cordoglio della comunità

La sua scomparsa lascia un segno profondo nella comunità ragusana, che perde uno dei protagonisti della propria storia sanitaria recente.

Il dottor Ferrante resta nel ricordo come un medico che ha dedicato la propria vita al servizio pubblico, contribuendo in modo concreto alla tutela della salute e alla crescita della sanità locale. Alla moglie Domenica, ai figli Francesco e Daniele e ai familiari le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it

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