Ragusa ospita la presentazione del progetto “Cinema è Industria”

Giovedì 23 gennaio, la città di Ragusa sarà il palcoscenico della presentazione ufficiale del progetto “Cinema è Industria”, un’iniziativa ambiziosa promossa da 33HOLDING e dalla sua partecipata The Art Finance, insieme alla nascente casa di produzione internazionale 33MOVIES. La conferenza stampa si terrà presso la sede di Sicindustria e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo economico, culturale e istituzionale.

L’iniziativa, patrocinata da Sicindustria, Assoholding, AVIS Nazionale, e AVIS Regionale Sicilia, mira alla creazione di un polo cinematografico internazionale in Sicilia, proponendo l’isola come meta privilegiata per le produzioni audiovisive globali.

Obiettivi e Caratteristiche del Progetto

Il progetto industriale si distingue per valorizzazione del territorio siciliano: promuovendo le sue bellezze culturali, storiche e paesaggistiche. Crescita economica e sociale: generando posti di lavoro e collaborazioni con aziende e artigiani locali. Produzioni di alto profilo: un investimento iniziale di 30 milioni di euro per il primo film, “Vittoria” (titolo provvisorio), ispirato al libro Stidda, l’altra mafia di Giuseppe Bascietto. Coinvolgimento di talenti: integrando figure locali, nazionali e internazionali nell’ambito creativo e tecnico.

Un futuro per il cinema in Sicilia

La nascita di un polo cinematografico internazionale rappresenta una straordinaria opportunità per la Sicilia, consolidandone il ruolo di centro creativo e innovativo. L’iniziativa punta a trasformare l’isola in una destinazione di riferimento per il settore audiovisivo globale, grazie a una combinazione unica di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.

Un progetto che promette di lasciare un segno duraturo non solo nel panorama culturale, ma anche in quello economico e sociale della regione.

