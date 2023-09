Ragusa, omissione di soccorso: rintracciato un giovane che era scappato dal luogo di un incidente

E’ scappato senza prestare soccorso ad una persona rimasta ferita durante un incidente stradale ma il pirata della strada è stato rintracciato e denunciato. Si tratta di P.D. ,un giovane di 21 anni. Durante la nott4e del 4 settembre, la polizia di Ragusa è intervenuta in corso Mazzini: si era verificato un incidente che aveva coinvolto un ciclomotore e un’auto. Il conducente del ciclomotore ha riportato lesioni in seguito dell’incidente ma il conducente dell’auto, anziché prestare soccorso alla persona ferita, è fuggito dalla scena dell’incidente ad alta velocità.

L’INCIDENTE

La persona rimasta ferita è stata soccorsa dai poliziotti. Nel frattempo, sono state sequestrate alcune parti dell’auto e da lì si è riusciti a risalire al modello dell’auto.

E’ stata così individuata l’auto “pirata” parcheggiata in una via pubblica e corrispondeva alle parti sequestrate dopo l’incidente. E’ stato poi identificato il proprietario, poi rintracciato in casa.

Sulla base delle prove raccolte, il 21enne P.D. è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di lesioni personali stradali gravi, fuga ed omissione di soccorso.