Ragusa, moto d’epoca sul tetto dell’auto: fermati e denunciati due giovani per ricettazione

Pensavano forse di passare inosservati, ma trasportare una moto d’epoca legata al tetto dell’auto e senza targaè stato un gesto notato immediatamente dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, che hanno fermato e denunciato per ricettazione due giovani di origini rumene, rispettivamente di 19 e 21 anni.

Il fermo è avvenuto nella serata di ieri durante un servizio di controllo nella zona industriale del capoluogo ibleo. Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato l’auto, carica di attrezzi da lavoro e materiali edili, intenta a immettersi sulla SP25. A insospettire i militari è stata soprattutto la presenza della motocicletta d’epoca, trasportata in modo quantomeno insolito e priva di targa.

Il controllo ha rivelato gravi irregolarità: i due occupanti erano sprovvisti di documenti e, come accertato in seguito, non avevano mai conseguito la patente di guida. L’atteggiamento nervoso e le contraddizioni nei racconti hanno spinto i militari a procedere con una perquisizione più approfondita.

Proprio tra gli attrezzi da cantiere sono stati rinvenuti documenti riconducibili a un magazzino della zona industriale. Contattata la proprietaria dello stesso, si è avuta la conferma: tutto il materiale, compresa la moto d’epoca, era stato rubato poche ore prima.

La refurtiva è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, mentre per i due giovani è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per ricettazione, oltre a pesanti sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada.

Il grado di responsabilità degli indagati sarà ora vagliato in sede giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge.

© Riproduzione riservata