Ragusa, Modica e Vittoria premiate con la Spiga Verde 2025: il Ragusano guida la svolta verde della Sicilia

È la provincia di Ragusa a brillare nel panorama siciliano della sostenibilità rurale: Ragusa, Modica e Vittoria conquistano la Spiga Verde 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni rurali più virtuosi d’Italia. Un risultato storico per il territorio ibleo, che diventa così simbolo di una nuova visione del rapporto tra ambiente, agricoltura, comunità e futuro.

Se l’anno scorso era solo Ragusa a rappresentare la Sicilia, oggi l’intera fascia sudorientale dell’isola si conferma motore trainante del cambiamento: tre Comuni confinanti, tre visioni convergenti, un solo obiettivo – quello di fare della qualità ambientale e della gestione sostenibile il cuore della crescita locale.

Un riconoscimento che premia le scelte coraggiose

Le Spighe Verdi, considerate l’equivalente rurale delle Bandiere Blu, vengono assegnate valutando indicatori chiave come: l’uso corretto del suolo, la tutela del paesaggio, l’agricoltura sostenibile e innovativa, la qualità dell’offerta turistica, la gestione dei rifiuti e delle acque, la partecipazione pubblica, l’accessibilità per tutti.

Modica e Vittoria, al debutto in questa classifica nazionale, si sono distinte per l’impegno crescente nella promozione di buone pratiche agricole, nella valorizzazione dei prodotti tipici e nella riqualificazione dei centri urbani rurali, dimostrando come l’identità culturale possa diventare volano di sviluppo sostenibile.

Un triangolo verde per il futuro dell’isola

Quello che emerge è un vero e proprio “triangolo verde ibleo”, in cui tre Comuni collaborano, sperimentano, e tracciano una strada possibile per tutto il Meridione. Le loro esperienze possono diventare buone pratiche replicabili in altre aree della Sicilia, ancora oggi escluse da politiche strutturate di sostegno ai territori rurali. Attualmente, sono 90 le località rurali che potranno fregiarsi del riconoscimento Spighe Verdi 2025, rispetto alle 75 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, 2 i Comuni non confermati.

