Ragusa, lo immobilizzano e gli feriscono il petto: tre ragazze si “vendicano” di un bengalese. In precedenza, le avrebbe molestate

Tre giovani donne di 25, 24 e 22 anni sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ragusa per lesioni personali nei confronti di un 23enne di origine bengalese. Le indagini preliminari indicano che le tre ragazze avrebbero organizzato una spedizione punitiva contro il giovane, durante la quale lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Successivamente, dopo averlo immobilizzato, una di loro lo avrebbe ferito al petto con un’arma da taglio, causando lesioni considerate lievi.

Il movente

Il movente dell’aggressione sembra essere collegato a un episodio precedente, in cui il 23enne bengalese, insieme a un connazionale, avrebbe molestato sessualmente le tre ragazze. Le giovani avevano denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine presenti nel centro storico di Ragusa.

Il 23enne è stato trasportato all’Ospedale “Giovanni Paolo II”, dove gli è stata diagnosticata una ferita da taglio al torace con una prognosi di 18 giorni. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Ragusa Principale, hanno incluso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di testimonianze, portando a elementi sufficienti per denunciare le tre ragazze per lesioni aggravate in concorso.

© Riproduzione riservata