Ragusa investe nello sport: riapre questa domenica la pista di atletica di Petrulli

Riapre l’impianto di atletica “Laura Guastella” al Petrulli: uno spazio rinnovato per lo sport e l’inclusione

Domenica 9 novembre alle ore 10:00, l’impianto di atletica “Laura Guastella” del Petrulli riaprirà ufficialmente, dopo un vasto intervento di riqualificazione del valore complessivo di 900.000 euro, finanziato grazie a un mix di fondi regionali e un mutuo comunale. L’impianto, ora completamente rinnovato, sarà omologabile per competizioni ufficiali, comprese gare di alto livello, e potrà accogliere atleti di atletica tradizionale e paralimpica.

I lavori hanno riguardato il rifacimento totale della pista di atletica e l’acquisto di nuove attrezzature, garantendo standard qualitativi elevati e funzionalità anche per atleti con disabilità. La realizzazione del progetto è stata accompagnata da un costante dialogo tra Amministrazione comunale, FIDAL e società sportive cittadine, per assicurare che ogni dettaglio rispondesse alle esigenze tecniche e agonistiche degli utenti.

“Siamo pronti a restituire alla città uno degli impianti più attesi”, ha dichiarato il Sindaco Peppe Cassì. “La pista d’atletica del Petrulli è un riferimento non solo per le nostre società, che ci rendono orgogliosi dei loro risultati, ma anche per la preparazione atletica di tutte le società sportive e degli amatori. Progetti come questo contribuiscono alla costruzione di una vera cittadella dello sport, in sinergia con il nuovo corso di laurea in Scienze motorie, generando indotto economico, sociale e turistico sul territorio”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida ha sottolineato come i lavori abbiano richiesto pazienza: “Le società che frequentano l’impianto hanno dovuto attendere il via libera dei finanziamenti regionali, ma una volta sbloccata la situazione i lavori sono andati spediti. Oggi possiamo finalmente dire addio alla vecchia pista e godere di una struttura di prim’ordine”.

L’Assessore allo Sport Simone Digrandi ha definito l’inaugurazione una vera festa per tutta la città: “Parteciperanno le realtà sportive dell’atletica, gli atleti e gli amatori che hanno pazientato. L’impianto sarà funzionale, sicuro e bello da vedere, e continueremo a investire, con il prossimo intervento sulla tribuna. In vista del 2027, quando Ragusa sarà una delle Città Europee dello Sport, questo impianto rappresenta un altro fiore all’occhiello per la nostra città”.

Subito dopo l’inaugurazione, l’impianto tornerà a disposizione della cittadinanza. Da lunedì 10 novembre sarà aperto secondo i seguenti orari:

Lunedì–venerdì: 9:00–13:00 e 18:00–21:00

Sabato: 9:00–13:00 e 18:00–20:00

Domenica e festivi: 9:00–13:00 (pomeriggio 15:00–18:00 riservato agli agonisti delle società di atletica)

Per l’accesso libero, i cittadini dovranno iscriversi e consegnare il certificato medico presso la segreteria dell’impianto.

