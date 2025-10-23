Ragusa intitola la tribuna centrale dello stadio a Carlo Cesarato, storico allenatore del Ragusa Calcio

Ragusa si prepara a rendere omaggio a Carlo Cesarato, ex calciatore e allenatore del Ragusa Calcio, intitolandogli la tribuna centrale dello Stadio Comunale “Aldo Campo”. La decisione è stata ufficializzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 26 maggio 2025, su proposta di ex atleti, amici e appassionati sportivi della città, in accordo con la famiglia del compianto Cesarato.

La cerimonia di intitolazione si terrà domenica 26 ottobre alle 14:00, prima del match Ragusa – Milazzo, in programma alle 14:30. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento al contributo storico di Cesarato al calcio ragusano e siciliano.

“È un gesto sentito e doveroso – afferma l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – verso un uomo che ha incarnato i valori dello sport e amato la nostra città. Questo avviene mentre prosegue il piano di interventi sullo stadio, tra cui il rifacimento della copertura, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli spogliatoi, la rigenerazione dei seggiolini e la manutenzione del manto erboso. La tribuna centrale avrà da domenica un nome a cui tutti siamo legati”.

Originario di Mestre (Venezia) e proveniente dalla Mestrina in Serie C, Cesarato giocò a Ragusa per sette anni, vincendo diversi campionati, e ricoprì successivamente il ruolo di allenatore. Soprannominato l’“allenator cortese”, portò squadre siciliane come il Mazara dalla Promozione alla Serie D nel 1975-’76, contribuendo a elevare il prestigio del calcio dilettantistico in Sicilia e nel Sud Italia.

Dopo aver allenato diverse squadre della provincia e della Sicilia, Cesarato scelse di concludere la sua carriera sportiva a Ragusa, vivendo nella città e a Marina di Ragusa fino alla sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre del 2024 all’età di 88 anni. Una targa commemorativa sarà apposta come atto conclusivo della cerimonia.

© Riproduzione riservata