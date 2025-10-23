Catania è al centro di un allarme sanitario dopo che numerosi pazienti operati di cataratta in una clinica privata sono stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari. Secondo quanto raccolto da fonti sanitarie, i pazienti coinvolti sarebbero almeno una trentina, con ricoveri nei reparti di Oculistica del Cannizzaro, del Policlinico e del […]
Ragusa intitola la tribuna centrale dello stadio a Carlo Cesarato, storico allenatore del Ragusa Calcio
23 Ott 2025 11:57
Ragusa si prepara a rendere omaggio a Carlo Cesarato, ex calciatore e allenatore del Ragusa Calcio, intitolandogli la tribuna centrale dello Stadio Comunale “Aldo Campo”. La decisione è stata ufficializzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 26 maggio 2025, su proposta di ex atleti, amici e appassionati sportivi della città, in accordo con la famiglia del compianto Cesarato.
La cerimonia di intitolazione si terrà domenica 26 ottobre alle 14:00, prima del match Ragusa – Milazzo, in programma alle 14:30. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento al contributo storico di Cesarato al calcio ragusano e siciliano.
“È un gesto sentito e doveroso – afferma l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – verso un uomo che ha incarnato i valori dello sport e amato la nostra città. Questo avviene mentre prosegue il piano di interventi sullo stadio, tra cui il rifacimento della copertura, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli spogliatoi, la rigenerazione dei seggiolini e la manutenzione del manto erboso. La tribuna centrale avrà da domenica un nome a cui tutti siamo legati”.
Originario di Mestre (Venezia) e proveniente dalla Mestrina in Serie C, Cesarato giocò a Ragusa per sette anni, vincendo diversi campionati, e ricoprì successivamente il ruolo di allenatore. Soprannominato l’“allenator cortese”, portò squadre siciliane come il Mazara dalla Promozione alla Serie D nel 1975-’76, contribuendo a elevare il prestigio del calcio dilettantistico in Sicilia e nel Sud Italia.
Dopo aver allenato diverse squadre della provincia e della Sicilia, Cesarato scelse di concludere la sua carriera sportiva a Ragusa, vivendo nella città e a Marina di Ragusa fino alla sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre del 2024 all’età di 88 anni. Una targa commemorativa sarà apposta come atto conclusivo della cerimonia.
