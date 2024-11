Ragusa: infrastrutture, trasporti e sviluppo sostenibile: visita istituzionale del segretario provinciale CGIL al Commissario del Libero Consorzio

Il neo Segretario Provinciale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha inaugurato oggi un ciclo di visite istituzionali incontrando la Commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti. L’incontro, avvenuto in un clima di collaborazione, ha permesso di affrontare temi cruciali per il territorio ibleo, gettando le basi per un dialogo continuo e costruttivo.

Temi centrali dell’incontro

Tra le questioni principali discusse, il tema delle infrastrutture e trasporti: l’urgenza di colmare il gap infrastrutturale della provincia di Ragusa, un freno allo sviluppo economico e turistico. In questo senso, è cruciale il ruolo strategico del Libero Consorzio come “cabina di regia” per migliorare i collegamenti tra l’aeroporto di Comiso e le infrastrutture stradali e autostradali in costruzione. Inoltre, si è parlato della necessità di potenziare le opportunità lavorative, con particolare attenzione a giovani e donne e di promuovere il turismo sostenibile, a tutela ambientale, e la valorizzazione del settore agroalimentare.

Prossimi incontri

Lunedì, Roccuzzo incontrerà il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, avviando un confronto con tutti i primi cittadini dei comuni iblei. Questi incontri riflettono la volontà del segretario di ascoltare le esigenze dei rappresentanti locali, impegnati ogni giorno nell’affrontare le sfide della comunità.

Dichiarazioni del segretario Roccuzzo

Roccuzzo ha ribadito l’importanza della collaborazione tra sindacati e istituzioni locali:

“Il dialogo è fondamentale per affrontare le sfide del territorio. La CGIL vuole essere un interlocutore attivo e propositivo, costruendo una rete operativa per il bene comune. Solo attraverso una visione integrata e strategica sarà possibile trasformare le potenzialità del nostro territorio in opportunità concrete di crescita.”

Il Segretario ha delineato la necessità di un Sistema Ibleo, un progetto organico in cui ogni intervento sia parte di una strategia complessiva volta a favorire sviluppo e occupazione.

A margine dell’incontro, il Direttore Generale del Libero Consorzio, Nitto Rosso, ha espresso i suoi auguri a Roccuzzo, assicurando massima disponibilità e sostegno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

