Ragusa in cammino con Padre Pio: una città intera unita nella fede

Un pomeriggio di intensa spiritualità ha animato ieri le vie di Ragusa, dove si è celebrato il Giubileo dei gruppi di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina. L’iniziativa, molto partecipata, ha preso il via dalla chiesa di San Francesco d’Assisi e si è conclusa nella Cattedrale di San Giovanni Battista, con una solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.

La processione, guidata dal sacerdote canonico don Maurizio Di Maria, ha coinvolto decine di fedeli provenienti da varie parrocchie della diocesi, che hanno voluto condividere insieme un cammino di preghiera, fede e comunione. Le strade del centro storico si sono riempite di canti e momenti di raccoglimento, in un clima di devozione sincera e partecipata.

Il Vescovo ha ricordato quanto Padre Pio sia ancora oggi una figura capace di parlare al cuore dei fedeli, invitando tutti a vivere la preghiera non come un gesto isolato, ma come un’esperienza comunitaria che costruisce legami e solidarietà. Ha sottolineato che i gruppi di preghiera non devono limitarsi a momenti di incontro spirituale, ma diventare strumenti di vicinanza e sostegno verso chi vive situazioni di fragilità, incarnando così lo spirito autentico del santo di Pietrelcina.

L’evento ha avuto anche un forte significato simbolico: il cammino dalla chiesa di San Francesco alla Cattedrale è apparso come una metafora del percorso che la comunità cristiana è chiamata a compiere ogni giorno, insieme, per rinnovare la propria fede e il proprio impegno. Il Giubileo dei gruppi di Padre Pio è stato così un momento di condivisione e rinascita, ma anche di riflessione sul valore della preghiera e sul suo potere di unire le persone.

Da anni i gruppi di preghiera di Padre Pio sono presenti e attivi in tutta la diocesi, con iniziative di solidarietà, momenti di formazione e incontri di spiritualità. L’appuntamento di oggi ha voluto rafforzare questo impegno, riaffermando la centralità del messaggio del santo: pregare, amare, servire.

La giornata si è conclusa tra applausi, emozione e sorrisi, con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza di fede autentica, segnata dal desiderio di camminare insieme nella stessa direzione: quella dell’amore e della speranza. foto di Salvo Bracchitta

