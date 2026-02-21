Ragusa Ibla: torna operativa la postazione del 118 nel centro storico

È tornata pienamente operativa a Ragusa Ibla la postazione del 118, con il rientro del presidio di emergenza-urgenza nella sua sede originaria nel cuore del centro storico. Si tratta di un ritorno atteso da residenti e operatori, che segna il ripristino di un servizio sanitario di prossimità fondamentale per uno dei quartieri più delicati e visitati della città.

Il trasferimento temporaneo della postazione era stato disposto per consentire l’esecuzione di lavori strutturali presso la sede originaria. Interventi oggi conclusi, che hanno permesso di restituire piena funzionalità agli spazi e di riportare il servizio nella sua collocazione naturale. Con il completamento delle opere, Ibla riacquista così un presidio sanitario strategico, essenziale sia per la popolazione residente sia per i numerosi visitatori che frequentano il centro storico durante tutto l’anno.

Il ritorno della postazione assume un valore ancora più significativo alla luce delle criticità evidenziate negli ultimi anni. Già nel 2023 un gruppo di deputati regionali aveva presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per segnalare la mancanza di copertura notturna del servizio 118 a Ibla, una situazione che aveva suscitato preoccupazioni tra cittadini e turisti.

In precedenza, alcuni locali della scuola media “Giovanni Pascoli” erano stati messi a disposizione per ospitare la postazione, migliorando i tempi di risposta alle emergenze, soprattutto durante la stagione estiva. Tuttavia, il servizio risultava attivo solo nella fascia oraria 8-20, con un’unica ambulanza e due paramedici, lasciando scoperta la fascia notturna. In caso di emergenza dopo le 20, l’intervento doveva partire da Ragusa, con inevitabili allungamenti dei tempi di soccorso.

Le difficoltà erano aggravate dalla conformazione urbanistica di Ibla: molte delle strade del centro storico sono strette e complesse da percorrere per i mezzi di soccorso tradizionali. Negli anni, associazioni e comitati di residenti avevano chiesto non solo il potenziamento del 118 con copertura h24 e medico a bordo, ma anche l’assegnazione di un’ambulanza idonea a transitare nelle vie più anguste, come previsto da direttive ministeriali.

Anche la questione della guardia medica era stata al centro del dibattito pubblico, con richieste formali rivolte all’Asp e al Comune per il ripristino del servizio nel quartiere antico, ritenuto indispensabile per garantire assistenza sanitaria di base e alleggerire la pressione sul sistema di emergenza.

Oggi, con il ritorno operativo della postazione del 118 nella sede ristrutturata, si compie un passo concreto verso il rafforzamento della rete di emergenza sul territorio. Il presidio nel centro storico rappresenta un elemento chiave per la sicurezza sanitaria di un’area che, oltre a essere densamente abitata, è anche uno dei principali poli turistici del territorio ibleo.

