Ragusa Ibla e i cantieri per il 5G: strade chiuse e traffico rivoluzionato nel centro storico

Nuove modifiche alla viabilità nel cuore di Ragusa Ibla per consentire l’avvio dei lavori di scavo destinati alla posa della rete banda larga 5G. Il Settore Polizia Municipale del Comune di Ragusa ha emanato l’ordinanza n. 171, che integra e modifica i precedenti provvedimenti viabilistici per permettere alla ditta Fibercop S.p.A. di realizzare gli interventi programmati.

Le variazioni al cronoprogramma si sono rese necessarie a causa delle avverse condizioni meteo, che hanno impedito l’apertura dei cantieri nella data inizialmente prevista. Per questo motivo sono state stabilite nuove restrizioni alla circolazione in alcune delle principali vie di Ragusa Ibla.

Via del Mercato: chiusure e senso unico

Il primo intervento interesserà via del Mercato. Il 18 marzo 2026, dalle ore 7:30 alle 17:00, sarà disposta la chiusura totale al traffico veicolare nel tratto compreso tra piazza Repubblica e il civico 158.

Dal 19 al 21 marzo, nella stessa fascia oraria, verrà istituito il senso unico di marcia con direzione da largo Camerina verso piazza Repubblica. La misura non riguarderà autobus, mezzi di soccorso, forze di polizia e veicoli autorizzati alla ZTL di via XI Febbraio.

Nello stesso tratto sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata a una sola corsia.

Via Orfanotrofio e via delle Suore

I lavori proseguiranno poi dal 23 al 28 marzo 2026, sempre dalle 7:30 alle 17:00, interessando via Orfanotrofio e via delle Suore.

In questo caso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Orfanotrofio compreso tra via delle Suore e via Conte Cabrera, oltre che sull’intero tratto di via delle Suore, dove è previsto anche il restringimento della carreggiata.

Via Addolorata: senso unico alternato

L’ultima fase dei lavori si svolgerà dal 30 marzo al 3 aprile 2026 in via Addolorata. Qui sarà attivato il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il senso unico alternato, regolato da movieri o da un semaforo mobile di cantiere.

Il senso unico a salire sarà inoltre presegnalato all’intersezione tra via Monelli e corso Mazzini, per consentire una migliore gestione del traffico.

Segnaletica e informazioni

Il Comune fa sapere che apposita segnaletica temporanea sarà installata lungo i tratti interessati dai lavori per informare automobilisti e residenti sulle modifiche alla circolazione.

Il provvedimento viabilistico completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa.

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