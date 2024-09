Ragusa ha celebrato oggi San Matteo, patrono della GdF e dei dottori commercialisti. La cerimonia in cattedrale

Si è svolta stamani, 25 settembre, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, una solenne celebrazione religiosa in onore di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza e dei dottori commercialisti. La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo, Monsignor Giuseppe La Placa, alla presenza delle più alte Autorità civili e militari della provincia, di una numerosa rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), e di membri dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa.

La figura di San Matteo

Nell’omelia, Monsignor La Placa ha ricordato la figura di San Matteo, che da esattore delle tasse divenne apostolo di Gesù attraverso il famoso invito “seguimi”. Il Vescovo ha sottolineato l’importanza dell’operato quotidiano della Guardia di Finanza, sempre impegnata nella tutela delle libertà economiche e finanziarie a favore del bene comune.

Al termine della funzione, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Walter Mela, ha rivolto un discorso di saluto ai presenti, ringraziando il personale del Corpo per il loro costante impegno e la collaborazione con le altre istituzioni. Ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dei finanzieri nel difendere la legalità e promuovere la giustizia economica con dedizione e spirito di servizio.

