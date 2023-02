. In qualche modo c’è anche Ragusa in concorso alla 73esima edizione del festival di Sanremo che prende il via oggi come sempre su Raiuno e con la direzione artistica di Amadeus che ne è anche il conduttore. Una delle canzoni in gara è infatti scritta da un giovane cantautore ragusano, Lorenzo Vizzini, artista di talento che dunque per la terza volta sarà in concorso con un brano scritto da lui e, in questo caso, anche da Federica Abbate.

La canzone cantata da Mr.Rain

La canzone si chiama “Supereroi” e celebra tutte le persone che trovano il coraggio di chiedere aiuto. A cantarla sarà Mr. Rain, artista pluripremiato con oltre 700 milioni di streaming e numerosi dischi di platino e oro. Il brano che approda al festival affronta il tema della depressione e del lato oscuro della vita. Mr. Rain ha condiviso la sua personale esperienza di un periodo difficile, durante il quale si è chiuso in se stesso e ha riscontrato che non è possibile salvarsi da soli. Per Mr. Rain, la sua madre è il vero supereroe della sua vita, poiché l’ha cresciuto e gli ha insegnato a sbagliare e a fare la cosa giusta. La scelta di portare questo brano a Sanremo rappresenta un momento di rottura e rinascita nella carriera di Mr. Rain, che spera di dare una mano a chi vive situazioni simili alla sua. Lorenzo Vizzini ha scritto “Supereroi” insieme a Federica Abbate, con cui Mr. Rain ha formato il suo “dream team”.

Terza volta in gara per Lorenzo Vizzini come autore

Il cantante ha dichiarato che anche se il brano potrà piacere o meno, è fondamentale che questo argomento sia portato a Sanremo. Per Lorenzo Vizzini un momento di grande soddisfazione considerato appunto che è la terza volta che un brano da lui scritto approda al festival canoro più importante d’Italia. Vizzini è stato infatti in gara, in qualità di autore, con il brano “Mi sento bene” cantato da Arisa e con il brano “Le nostre anime di notte” cantata da Anna Tatangelo, entrambe a Sanremo nel 2019.

Collaborazione consolidata

Con Mr. Rain è ormai consolidata la collaborazione artistica assieme a Lorenzo Vizzini. Già più brani sono stati scritti anche da Lorenzo, sempre felice di far parte, almeno un po’, del successo del cantante adesso in gara a Sanremo. In occasione dell’album “Petrichor”, album di Mr. Rain, Lorenzo ha scritto sui social questo messaggio: «È stato bellissimo accompagnare la sua penna e partecipare a sette capitoli del suo nuovo disco. Sono stato felice di conoscere di persona la sua qualità e la sua dedizione a questo lavoro, che ammiro tanto».