Ragusa, “Festacrante in Centro” prosegue con I Sonnambuli: una notte di storie e musica controcorrente

Dopo il grande successo dello scorso weekend, che ha visto Ragusa superiore animarsi con il live funky-disco dei Suddeka e il suggestivo concerto del Coro polifonico Cantus Novo con il Canto in piazza “All together”, la rassegna culturale Festacrante in Centro continua con un appuntamento speciale.

Mercoledì 24 settembre, alle ore 21.00, in via Roma angolo corso Vittorio Veneto, saranno protagonisti I Sonnambuli, con lo spettacolo “Nel segno del salmone – Storie controcorrente”.

Lo scrittore Fabio Manenti e l’attore Michele Arezzo, accompagnati dalle improvvisazioni musicali di Peppe Arezzo, porteranno sul palco un viaggio tra letteratura, mito, musica e poesia.

Un invito a “resistere all’apatia del divano e al rumore dei social”, raccontando storie di rivoluzionari grandi e piccoli: da chi ha incendiato la storia con il proprio coraggio a chi, con gesti quotidiani e silenziosi, ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

Un rito collettivo controcorrente

Lo spettacolo sarà un vero e proprio rito collettivo, dedicato a chi sceglie di andare “contro corrente”, proprio come i salmoni. Una riflessione sulle resistenze invisibili, sui piccoli grandi gesti che custodiscono la speranza di un futuro diverso.

L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione. I posti a sedere sono limitati, ma sarà possibile portare un cuscino o una sedia personale.

Gran finale il 4 ottobre

La terza edizione di Festacrante in Centro, promossa dal Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”, si concluderà sabato 4 ottobre alle ore 18.30 in piazza Poste, con “Parole in chiave”, reading a cura dell’attore e regista Massimo Leggio accompagnato al pianoforte da Marco Cascone.

Un percorso che, come sottolinea Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti, “conferma la sete di cultura e comunità della nostra città. Vedere il centro storico riempirsi di persone, musica e storie ci emoziona ogni volta. Un grazie sincero ai commercianti del CCN che, con passione e coraggio, rendono possibile tutto questo”.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali del CCN I Tre Ponti.

© Riproduzione riservata