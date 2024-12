Ragusa entra nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici

Ragusa è stata ufficialmente eletta membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, un’importante rete che comprende città italiane note per il loro patrimonio culturale e storico. Gli altri membri del direttivo sono le città di Bergamo, Bologna, Parma, Livorno e Gubbio. Il consiglio è composto anche da docenti e professionisti di alto livello esperti in pianificazione urbanistica e sociale.

Le cariche

Nel corso dell’assemblea dei soci, sono state rinnovate le cariche per il triennio 2024/2026. Il nuovo Presidente dell’Associazione è il Professor Stefano Storchi, docente di “Recupero e riqualificazione urbana” presso il Politecnico di Milano e l’Università di Parma. È stato nominato anche il Presidente Onorario, Professor Franco Mancuso, già docente di Progettazione Urbanistica all’Università Iuav di Venezia.

Tra gli obiettivi principali del nuovo direttivo ci sono la pianificazione di strategie per contrastare l’abbandono dei centri storici e l’istituzione di un osservatorio per monitorare e promuovere la rigenerazione urbana. Inoltre, verranno avviate collaborazioni con associazioni e altre realtà per approfondire il tema dei centri storici e delle città d’arte.

“È per me motivo d’orgoglio rappresentare la nostra città in seno al direttivo e sono certo che questo mandato contribuirà positivamente alle politiche di rigenerazione del centro storico che abbiamo messo in campo e condivise con la comunità. Buon lavoro a tutti noi”, ha dichiarato l’assessore al centro storico Giovanni Gurrieri.

Un passo significativo per Ragusa, che si conferma come protagonista nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro paese.

