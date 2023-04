Ragusa è fra le province italiane dove si fanno più figli

Ragusa è fra le province italiane dove si fanno più figli. Ma la regione con la fecondità più alta è il Trentino Alto Adige. Sono queste le ultime rilevazioni dell’Istat. In Trentino la media è di 1.51 figli per donna. Le regioni a seguire, Sicilia e Campania, registrano valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33. In questo insieme di regioni le madri sono mediamente più giovani, con valori dell’età media al parto compresi tra il 31,4 della Sicilia e il 32,1 del Trentino-Alto Adige.

Il dato provinciale

Nelle regioni in cui il tasso di fecondità è più basso è dovuto alla diminuzione è legata proprio alla continua posticipazione dell’esperienza della maternità che di fatto si tramuta sempre più in una definitiva rinuncia. A livello provinciale il primato della fecondità più elevata spetta alla provincia di Bolzano/Bozen (1,65), seguita da Gorizia (1,45), Crotone (1,44), Ragusa (1,43), Palermo (1,42) e Catania (1,41).