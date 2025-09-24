Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Ragusa, controlli a tappeto: denunce per immigrazione clandestina, armi, liti e auto rubate
24 Set 2025 09:52
Continua a restare alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa nel centro storico del capoluogo ibleo.
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Una 40enne ragusana è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine è scattata dopo gli accertamenti catastali su un’abitazione del centro storico, occupata da un cittadino algerino risultato irregolare sul territorio nazionale. La donna, proprietaria dell’immobile, non è stata in grado di fornire alcuna documentazione né contratto d’affitto, ammettendo solo accordi verbali per il pagamento.
Denunce per porto abusivo di armi e lite violenta
Durante i controlli notturni in piazza San Giovanni, i Carabinieri hanno denunciato un 22enne ragusano sorpreso con un coltello a serramanico nascosto addosso.
Sempre nei pressi della stessa piazza, un intervento a seguito di una lite tra extracomunitari ha portato alla denuncia di un 21enne ivoriano, per la mancata esibizione del titolo di soggiorno, e di un 28enne bengalese accusato di lesioni personali aggravate.
Auto rubate e ritargate: due sequestri
Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli stradali. Le pattuglie della Sezione Radiomobile hanno individuato due veicoli rubati, rispettivamente nel palermitano e nel catanese, che erano stati ritargati per eludere i controlli. Entrambe le auto sono state sequestrate e i conducenti denunciati per ricettazione.
