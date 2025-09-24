Ragusa, controlli a tappeto: denunce per immigrazione clandestina, armi, liti e auto rubate

Continua a restare alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa nel centro storico del capoluogo ibleo.

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Una 40enne ragusana è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine è scattata dopo gli accertamenti catastali su un’abitazione del centro storico, occupata da un cittadino algerino risultato irregolare sul territorio nazionale. La donna, proprietaria dell’immobile, non è stata in grado di fornire alcuna documentazione né contratto d’affitto, ammettendo solo accordi verbali per il pagamento.

Denunce per porto abusivo di armi e lite violenta

Durante i controlli notturni in piazza San Giovanni, i Carabinieri hanno denunciato un 22enne ragusano sorpreso con un coltello a serramanico nascosto addosso.

Sempre nei pressi della stessa piazza, un intervento a seguito di una lite tra extracomunitari ha portato alla denuncia di un 21enne ivoriano, per la mancata esibizione del titolo di soggiorno, e di un 28enne bengalese accusato di lesioni personali aggravate.

Auto rubate e ritargate: due sequestri

Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli stradali. Le pattuglie della Sezione Radiomobile hanno individuato due veicoli rubati, rispettivamente nel palermitano e nel catanese, che erano stati ritargati per eludere i controlli. Entrambe le auto sono state sequestrate e i conducenti denunciati per ricettazione.

