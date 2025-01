Ragusa Calcio: possibile divieto di trasferta per i tifosi del Siracusa, l’appello al Prefetto del presidente Cutrufo

Il presidente del Ragusa Calcio, Gaetano Cutrufo, rivolge un appello al Prefetto di Ragusa, Dottor Giuseppe Ranieri. Si tratta di un accorato invito a evitare il divieto di trasferta per i tifosi del Siracusa nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Il richiamo si basa su diversi fattori che sottolineano la possibilità di garantire un clima sereno e di amicizia, nel pieno rispetto dell’ordine pubblico.

Cutrufo evidenzia il legame profondo tra le città di Siracusa e Ragusa, accomunate da un’amicizia storica, che si riflette anche nei rapporti cordiali tra le rispettive società calcistiche.

Già in due occasioni, nel corso della stagione, le due tifoserie si sono incontrate senza che si verificassero incidenti o problemi di ordine pubblico. Inoltre, viene lodata la maturità dimostrata dal pubblico siracusano, che ha applaudito gli avversari nonostante una sconfitta recente in un match di rilievo.

Il divieto di trasferta viene considerata una misura eccessiva. Il divieto di trasferta una misura eccessiva, che rappresenterebbe una sconfitta per il calcio in generale. La chiusura indiscriminata delle trasferte rischia di danneggiare il sistema calcistico, privandolo di una componente essenziale: la partecipazione appassionata dei tifosi. Pur riconoscendo le difficoltà connesse alla gestione dell’ordine pubblico, Cutrufo ritiene che questa partita non rappresenti una situazione che richieda misure estreme.

