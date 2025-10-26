Ragusa Calcio, ora è crisi nera. Le aquile sconfitte in casa dal Milazzo. Società in silenzio stampa

Ancora un tonfo casalingo per il Ragusa. Un calcio di rigore, realizzato da Giunta nel primo tempo, ha regalato il successo al Milazzo, squadra neo promossa in serie D.

La delusione si taglia a fette in casa del Ragusa che si trova in fondo alla classifica. Alle sue spalle solo il Messina che però ha recuperato una penalizzazione di 14 punti e finora ha fatto molto bene.

Il Ragusa invece, dopo nove giornate ha solo 4 punti, frutto di altrettanti pareggi. È stato sconfitto cinque volte ed è ancora alla ricerca del primo successo stagionale

La società si chiude in silenzio stampa. Questo il messaggio social

Il Ragusa Calcio, in silenzio stampa, esprime la propria posizione in merito alla situazione attuale della squadra.

I risultati negativi e la brutta prestazione di oggi hanno reso necessario un intervento deciso per cercare di invertire la rotta.

La società è stata sempre chiara sin dall’inizio sulle difficoltà di inizio stagione e sul miracolo iscrizione, e non intende utilizzare queste come alibi per giustificare le prestazioni della squadra.

È necessario guardare in faccia la realtà e riconoscere che solo con il duro lavoro e l’unione di tutti sarà possibile venirne fuori.

La squadra sarà isolata per un periodo di tempo per lavorare sulla propria preparazione e mentalità , con l’intento di tornare ad essere competitiva e raggiungere gli obiettivi prefissati.

La società chiede ai tifosi e all’ambiente di unirsi a lei in questo momento difficile, e di attendere con fiducia i risultati del lavoro che sarà svolto.

Siamo convinti che insieme, con il duro lavoro e la determinazione, sarà possibile superare le difficoltà e tornare quanto prima alla vittoria.

© Riproduzione riservata