Ragusa Calcio fuori dalla Coppa Italia

“Sì, abbiamo subito altri tre goal. Così come era accaduto a Lamezia. Ma ora speriamo che il tempo dei regali, questa sorta di Natale anticipato, sia finito da parte nostra. Domenica ci sono in palio tre punti importantissimi per il nostro campionato. E voglio la massima concentrazione di tutto il gruppo”. Così il tecnico dell’Asd Ragusa calcio 1949, Filippo Raciti, dopo che gli azzurri sono stati esclusi dalla Coppa Italia a seguito della sconfitta rimediata ieri ad Aci Sant’Antonio con l’Acireale.

I granata, guarda caso, saranno proprio gli avversari che le aquile iblee ritroveranno domenica prossima allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio nel contesto di una partita che, stavolta, prenderà il via alle 14,30, alla luce del ritorno all’ora solare. “Devo ripetere quanto già detto in occasione di Lamezia? – aggiunge il tecnico – bene, lo rifaccio. La squadra, sebbene sia stata rivoluzionata perché ho voluto dare spazio a chi, nel corso della stagione, ha avuto poca opportunità di giocare, si è mossa bene, ha manovrato. Ha creato occasioni. E’ vero, non siamo riuscite a concretizzarle. Al contrario dell’Acireale. E questo ha fatto la differenza.

Avremmo potuto riprendere la gara, sull’1-0 per loro, almeno in un paio di occasioni. Ma, purtroppo per noi, non è accaduto. Ho rivisto in campo Varela e devo dire che si è mosso bene. Ha ricominciato a giocare Marfella, dopo il pesante infortunio della scorsa stagione, e anche in questo caso riscontri positivi. Così come con Laplace che ho impiegato dal primo minuto. E’ chiaro che, però, se non stiamo più attenti in fase difensiva, se non chiudiamo tutti i varchi nella maniera dovuta e se non catturiamo le palle come meriterebbero di essere catturate, poi andiamo in affanno e subiamo. A ogni modo, torneremo ad allenarci oggi pomeriggio, poi domani e quindi la rifinitura di sabato mattina perché, domenica, ci attende un impegno non da poco che vogliamo onorare con la nostra massima attenzione e determinazione per regalare una grossa gioia a tutto il tifo azzurro”.