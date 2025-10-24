Ragusa, blitz dei Carabinieri nel centro storico: droga, pistola scacciacani e due denunce

Droga, armi e denunce nel centro storico di Ragusa.

La Sezione Radiomobile ha deferito in stato di libertà un 22enne di origini egiziane dopo un episodio di violenza scoppiato nel centro storico durante la notte.

L’uomo avrebbe reagito a un’aggressione verbale esplodendo alcuni colpi con una pistola scacciacani per intimorire un gruppo di connazionali, con i quali era in disaccordo per un presunto debito legato alla vendita di un monopattino elettrico. Il tempestivo intervento della Gazzella dei Carabinieri ha permesso di sedare la lite, sequestrare l’arma e riportare la calma.

Il 22enne è stato denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali.

Perquisizioni per droga

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo hanno denunciato una 18enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle operazioni mirate al contrasto dello spaccio nel cuore della città. Durante una perquisizione domiciliare in un’abitazione segnalata per un insolito via vai di persone, i Carabinieri hanno rinvenuto 25 grammi di crack e 7 grammi di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

La giovane è stata deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Testo Unico in materia di stupefacenti.

Le autorità giudiziarie competenti valuteranno successivamente il grado di responsabilità dei soggetti deferiti, come previsto dalla legge.

