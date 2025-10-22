Cocaina e crack nel centro storico di Ragusa: arrestato albanese

Un 28enne di origine albanese è stato arrestato in flagranza di reato in quanto gravemente indiziato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in una serie di servizi mirati al contrasto del traffico di droga nel capoluogo ibleo.

L’arresto è avvenuto nel centro storico di Ragusa, dove i militari avevano notato un insolito andirivieni di persone nei pressi di un’auto parcheggiata in una via poco trafficata. Per non destare sospetti, i Carabinieri hanno deciso di osservare a distanza il veicolo, documentando diverse cessioni di droga prima di intervenire.

Durante il controllo, sono state sequestrate 15 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 10 grammi, già pronte per essere vendute. In tasca al giovane sono stati rinvenuti 230 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il 28enne è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, trasferito presso il carcere di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

