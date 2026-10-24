Ragusa, aula consiliare a un’associazione vicina a FdI con il patrocinio: è polemica

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Nessun regolamento lo vieta, ma il caso fa discutere. L’Aula consiliare del Comune di Ragusa è stata concessa a Generazione Giovane per l’evento «La cura della Repubblica», che si svolgerà con il patrocinio dell’ente.



Generazione Giovane, però, è una rubrica curata da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, e a moderare l’incontro saranno due referenti della stessa Gioventù Nazionale.

Il punto sollevato riguarda i due passaggi istituzionali che hanno reso possibile l’iniziativa: il patrocinio del Comune, che passa necessariamente dal sindaco, e l’autorizzazione all’uso della sala consiliare, che spetta invece al presidente del Consiglio comunale. Formalmente nulla di irregolare, si ammette, ma secondo i critici la scelta tradisce quel «pudore» nella gestione della cosa pubblica che a Ragusa è sempre stato la regola, in una fase in cui, è l’accusa, la maggioranza userebbe il proprio potere per una campagna elettorale già avviata.

A denunciare la vicenda è la rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Najla Hassen, che parla di «un escamotage» di un’associazione che non appare legata ai partiti ma che sarebbe espressione del principale partito di governo. «Nessun buon senso da parte di chi l’ha deciso», conclude: chi rappresenta le istituzioni dovrebbe essere il primo a rispettarle.

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