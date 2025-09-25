Ragusa, 58enne accusato di violenza sessuale si avvale della facoltà di non rispondere

Arrestato, in attesa del Riesame, si avvale della facoltà di non rispondere. Si tratta di un 58enne ragusano, arrestato perché avrebbe adescato una donna attraverso un annuncio con il quale si cercavano donne per servizi di pulizia in appartamenti. Secondo l’ipotesi accusatoria un uomo di 58anni, assistito dall’avvocato Fabrizio Cavallo, e che avrebbe dei precedenti di polizia simili nel modus operandi risalenti a una decina di anni fa (l’avvocato specifica però che il suo assistito “non ha alcun precedente penale per violenza sessuale”), ad agosto di quest’anno aveva ‘agganciato’ la donna, una 28enne, che avrebbe risposto all’annuncio pubblicato su un noto portale. Sarebbe andato a prenderla con la sua autovettura e, una volta portata in un appartamento in cui teoricamente avrebbe dovuto effettuare le pulizie, l’avrebbe abusata sessualmente. Sul 58enne pesa l’ipotesi accusatoria di violenza sessuale aggravata. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 6 agosto. La donna si sarebbe confidata con lo psichiatra che l’aveva in cura e con un famigliare; in profondo stato di prostrazione per quanto accaduto, aveva commesso atti di autolesionismo. Raccolta la denuncia della donna – sono scattatele indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla – acquisiti elementi anche dal Pronto soccorso e alcune testimonianze, le conclusioni sono state consegnate alla Procura che ha fatto richiesta di provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip anche “considerata la modalità di commissione del reato e la reiterazione dello stesso, nonché la noncuranza da parte dell’indagato verso le palesi condizioni di minorata difesa della vittima”. Il 23 settembre l’interrogatorio di garanzia nel corso del quale l’indagato assistito dall’avvocato Fabrizio Cavallo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è stato depositato il ricorso al Riesame contro il provvedimento che ha portato in carcere il 58enne.

