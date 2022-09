Ragazzo si tuffa da scogli Sampieri e perde i sensi, Trasferito in elisoccorso

Un ragazzo del Bergamasco in vacanza in Sicilia, si è tuffato stamani dagli scogli di Punta Pisciotto a Sampieri. Nel tuffarsi si è pero’ fatto male forse a causa dei fondali non troppo profondi. Sembra che abbia riportato la frattura di una vertebra. Gli amici con cui era hanno lanciato l’allarme quando hanno notato che il giovane aveva perso i sensi in acqua.





E’ stato trasportato al Pte di Pozzallo e successivamente al Garibaldi di Catania tramite l’elisoccorso.





A intervenire prontamente nel salvataggio il sottoufficiale della marina militare Francesco Curcio, libero dal servizio in quel momento, e Graziano Candiano.