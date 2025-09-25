Ragazzi con disabilità protagonisti: la Sicilia si ritrova a Modica per lo sport inclusivo

Centinaia di ragazze e ragazzi con disabilità provenienti da tutta la Sicilia, si sono dati appuntamento domani a Modica per un evento dedicato allo sport e al divertimento.

Si tratta della seconda edizione della manifestazione “Cammina, corri, spingi”, un evento sportivo realizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione, in collaborazione con Fisdir, Tifo pro, Ragusa Rugby e Associazione Motoclub CCMotorday.

Ragazze ragazzi dei centri CSR e AIAS della Sicilia, saranno i protagonisti dell’evento che si svolgerà domani, venerdì 26 settembre, al villaggio turistico Kikki Village che si trova in Contrada Zimmardo-Graffetta, in territorio di Modica.

La manifestazione prenderà il via alle 14.30, con il simbolico taglio del nastro dei giochi, e si chiuderà con la premiazione finale, a partire dalle 18.30.

La giornata prevede numerose attività ludiche e pratiche sportive, che vedranno protagonisti i ragazzi e le ragazze con disabilità che frequentano i centri di riabilitazione CSR della Sicilia e le Sezioni AIAS dell’Isola, quest’anno con la partecipazione anche di altri centri di riabilitazione e associazioni che si occupano di sostegno alle persone con disabilità.

I partecipanti si cimenteranno nella corsa 40 metri, corsa in carrozzina elettrica 50 metri, tiro con l’arco, vortex, pesca, basket, tennistavolo, forza 4, rugby, calcio, tornei di Uno e tornei di Exagon. Sarà anche un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un progetto di educazione al tifo.

“Cammina, Corri, Spingi” vede la collaborazione di Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Tifo Pro, Ragusa Rugby e Associazione Motoclub CCMotorday che, con i suoi volontari, organizzerà un momento dimostrativo e attività di educazione stradale.

All’edizione dello scorso anno parteciparono oltre 150 persone​.

