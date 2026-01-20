Raffiche, alberi giù e tetti pericolanti: il ciclone Harry mette alla prova Ragusa, emergenza tutta la notte. FOTO

E’ stata una notte impegnativa per Vigili del Fuoco e Protezione Civile della provincia di Ragusa a causa del ciclone Harry che ha colpito la Sicilia Orientale. A seguito dell’avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile per le avverse condizioni meteo previste, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto il raddoppio delle squadre operative, attive senza sosta per fronteggiare le criticità legate a vento e piogge intense.

Il provvedimento si è reso necessario già dalla mattinata di lunedì, quando il territorio è stato interessato da forti raffiche di vento accompagnate da precipitazioni persistenti. Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 80 interventi, concentrati in particolare su coperture pericolanti, antenne televisive divelte, tabelloni pubblicitari danneggiati e alberi abbattuti o a rischio caduta.

Un’attività incessante che ha consentito di mettere in sicurezza numerose aree urbane ed extraurbane, riducendo i pericoli per la popolazione e per la viabilità. Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Considerato il persistere delle condizioni meteorologiche avverse, il Comando dei Vigili del Fuoco ha confermato il mantenimento del raddoppio delle squadre operative fino alla cessata emergenza, garantendo un presidio capillare e una risposta immediata a ogni nuova segnalazione.

Inteventi della Protezione Civile

Molti sono stati gli interventi della protezione civile a Chiaramonte, dove gli uomini e le donne sono stati impegnati in azioni di prevenzione, chiudendo strade nei pressi di corsi d’acqua come in contrada Patria e Mortilla. Qualche calcinaccio è caduto anche in corso Umberto ma per fortuna senza gravi conseguenze. A Punta Secca, le onde del mare hanno invaso la strada al di sopra della spiaggia: anche in questo caso, la protezione civile è intervenuta con tempestività e al momento non risultano danni a persone o cose.

© Riproduzione riservata