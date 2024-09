Radicepura Garden Festival, la quinta edizione della Biennale del paesaggio mediterraneo: prolungato il bando

La Direzione Artistica del Radicepura Garden Festival ha annunciato un’estensione straordinaria del bando internazionale per la V edizione della Biennale del giardino Mediterraneo, che si terrà nel 2025 presso il parco Radicepura a Giarre, Catania. Il tema scelto per questa edizione è “Chaos (and) Order in the Garden”. Il bando, che ora sarà aperto fino al 30 ottobre, è rivolto a progettisti under 36 e mira a esplorare la relazione tra piante, materia, caos e armonia.

Questa estensione è stata decisa per accogliere le numerose richieste di proroga provenienti da importanti istituti, garantendo così una partecipazione più ampia e diversificata. Il processo di selezione prevede tre fasi, culminando con la scelta di sette progetti vincitori, i quali saranno realizzati nel parco Radicepura e resteranno in mostra per tutta la durata del Festival.

Il tema centrale di “Chaos and Order” propone un’esplorazione dialettica tra disordine e armonia, un concetto che Michele De Lucchi descrive come essenziale per comprendere le contraddizioni della vita e creare un sistema innovativo e armonico. Antonio Perazzi, inoltre, sottolinea l’importanza di questo tema nell’attuale contesto, dove il giardino si trova a cavallo tra paesaggio naturale e artificiale, un simbolo dell’eco-ansia contemporanea.

I giardini realizzati dovranno celebrare la biodiversità e il paesaggio mediterraneo, mostrando originalità e innovazione, oltre a catturare l’attenzione dei visitatori e trasmettere chiaramente il messaggio progettuale. Al termine del Festival, il giardino che avrà mostrato la migliore evoluzione nel corso dei sei mesi riceverà il Premio Gardenia, un riconoscimento speciale del magazine di giardini.

Per ulteriori dettagli e per partecipare al bando, è possibile visitare il sito del Radicepura Garden Festival.

