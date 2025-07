Raddoppio Ragusa-Catania, varati due mega cavalcavia sulla SS 514 “Di Chiaramonte”: ecco dove si trovano

Nuovo importante passo avanti per il raddoppio della strada statale 514 “Di Chiaramonte” che collegherà in modo più rapido e sicuro Ragusa a Catania. Anas ha annunciato il completamento di due cruciali operazioni di varo di cavalcavia, denominati CV03 e CV06, posizionati rispettivamente ai chilometri 2,065 e 8,318 della SS 514.

Due opere fondamentali per la viabilità

Questi due cavalcavia rappresentano opere fondamentali per mantenere i collegamenti trasversali esistenti, garantendo continuità e fluidità al traffico locale anche dopo l’ampliamento della strada. Il CV03 si distingue per la sua unica campata lunga 46,50 metri, sorretta da due travi principali in acciaio corten a doppio T, alte 2200 millimetri e con un peso complessivo di 118 tonnellate. Il CV06, leggermente più imponente, presenta una campata di 48,50 metri e travi alte 2600 millimetri per un peso totale di 150 tonnellate.

Entrambi i cavalcavia fanno parte del lotto 2 dei lavori di raddoppio in corso di esecuzione da parte dell’impresa ICM, che sta trasformando radicalmente l’itinerario Ragusa-Catania, fondamentale per la mobilità e lo sviluppo economico della Sicilia sud-orientale.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata