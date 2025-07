Cavalcavia in arrivo sulla Ragusa-Catania: chiusura notturna della SS 514 “Di Chiaramonte”

Da stasera e fino al 7 luglio, la Strada Statale 514 “Di Chiaramonte” sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo, nel tratto compreso tra il km 18,600 e il km 26,800. La circolazione sarà deviata lungo la Strada Provinciale 38III e la Strada Comunale “Contrada Dicchiara”.

Il provvedimento è stato disposto da Anas per consentire l’esecuzione in sicurezza del varo degli impalcati dei nuovi cavalcavia in costruzione al km 20,300 e al km 26,600, lavori strategici inseriti nell’ambito del Lotto 2 dell’itinerario Ragusa-Catania. Un progetto atteso da decenni che punta a rivoluzionare la viabilità dell’entroterra siciliano.

Le chiusure notturne si rendono necessarie per tutelare la sicurezza di automobilisti e lavoratori durante la fase cruciale del posizionamento delle strutture portanti dei cavalcavia, operazioni delicate e ad alta complessità tecnica.

Anas invita alla massima prudenza e ricorda a chi è in viaggio di verificare in tempo reale le condizioni del traffico tramite l’app gratuita “VAI”, disponibile su App Store e Play Store.

© Riproduzione riservata