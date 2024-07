Raddoppio Ragusa – Catania, si crea lo svincolo per Ragusa. Temporanea chiusura ingresso Ovest

Lavori per il raddoppio della Ragusa – Catania e per questo motivo alcune strade che rientrano nel comprensorio del Comune di Ragusa saranno interdette al traffico per consentire gli adeguamenti infrastrutturali necessari. In particolare, è l’ingresso ovest ad essere interessato dai lavori che si protraggono dal km 1+875 al km 2+975.

I lavori

Il Comando della Polizia Locale di Ragusa comunica che dal 19 luglio 2024 al 31 luglio 2025 sarà vietato il transito sulla strada comunale ex S.P. 9 dal km 4+200 al km 5+340, rendendola senza sbocco in direzione S.S. 514. Tuttavia, sarà consentita la circolazione sulla stessa strada nel tratto compreso tra la via Montale (S.P.10) e il km 4+200.

