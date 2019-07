Raddoppio Ragusa Catania e la "pazza idea" di Toninelli: "Bocciare il progetto di finanza se non c'è accordo" - Ragusa Oggi

Raddoppio Ragusa Catania e la “pazza idea” di Toninelli: “Bocciare il progetto di finanza se non c’è accordo”

Il ministro Danilo Toninelli è venuto in Sicilia per andare a verificare alcuni cantieri e ha parlato anche del raddoppio della Ragusa Catania. Per dirla con Patty Pravo, la “pazza idea” di Toninelli è quella di bocciare il progetto di finanza che era ormai giunto alla approvazione finale del Cipe. Queste le sue dichiarazioni durante la sua visita in Sicilia con cui spiega il suo punto di vista:

“Sulla Ragusa-Catania sono profondamente ottimista – dice il ministro Toninelli – Mi arrivano proprio in questi minuti notizie positive sulla possibilita’ di trovare presto un accordo. Ma lo voglio dire chiaramente: mercoledì si terra’ un Cipe presso la presidenza del Consiglio dei ministri e li’ ho intenzione di chiudere o con la definizione dell’accordo, cosa che auspico, o con la bocciatura totale del modello precedente ereditato, ma fatto malissimo”.

E aggiunge: “A proposito dell’autostrada Ragusa-Catania, ho visto che i sindaci sono andati dal governatore Musumeci a consegnare le fasce tricolore per protesta. Capisco le loro preoccupazioni, ma con questo modello di concessione percorrere quella tratta sarebbe costato fino a 15 euro. Chi l’avrebbe utilizzata? Con il modello che stiamo creando, le cose cambiano. E’ notizia degli ultimi minuti: sembra che siamo vicini a un accordo. O si trova un accordo o faro’ bocciare completamente il modello concessorio che abbiamo ereditato. L’obiettivo e’ fare un’autostrada attraverso soldi pubblici che faccia pagare uno o due euro, non 15, per l’utilizzo di quella tratta”.