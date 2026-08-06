Quindici minori tra i 46 migranti del doppio sbarco di Pozzallo

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Quindici minori tra i 46 migranti sbarcati tra ieri pomeriggio e ieri sera a Pozzallo. Due distinte operazioni condotte da unità navali della Guardia di finanza. Primo sbarco nel pomeriggio con l’arrivo del pattugliatore veloce Pv4 “Avallone”; ha tratto in salvo 21 migranti, 10 minori e 11 adulti, tutti uomini. Dopo qualche ora arriva a Pozzallo anche il guardiacoste della Guardia di finanza il G. 128 “Vicebrigadiere Stanisci”, con 25 migranti recuperati e messi in salvo a circa 40 miglia da Pozzallo. Anche per loro partenza dalla Libia come per gli altri 21: 20 adulti e 5 minori, tutti maschi. In entrambi gli sbarchi molti i casi di scabbia. Complessivamente le nazionalità dichiarate sono Somalia, Bangladesh e Egitto.



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