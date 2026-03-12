Quindici giorni di blackout a Monterosso Almo: il quartiere Matrice vive notti senza luce

Da oltre quindici giorni il quartiere Matrice di Monterosso Almo vive una situazione che i residenti definiscono ormai insostenibile. Interruzioni dell’energia elettrica si ripetono ogni giorno con una puntualità quasi inquietante: la corrente viene a mancare intorno alle 18 e ritorna solo alle 6 del mattino successivo.

Un copione che si ripete quotidianamente e che ha trasformato la normalità della comunità in una lunga sequenza di serate al buio. Case, negozi e strade restano completamente senza luce per tutta la notte, con disagi che coinvolgono famiglie, attività commerciali e soprattutto anziani. Molti residenti sono costretti a usare le torce dei cellulari nel caso si voglia uscire.

La situazione, ancora irrisolta, sta alimentando rabbia e frustrazione tra i residenti del quartiere.

Il Comune: «Cabine vecchie e interventi in corso»

L’amministrazione comunale di Monterosso Almo ha comunicato di avere avviato un’interlocuzione formale con i responsabili del servizio elettrico per comprendere le cause dei disservizi e sollecitare una soluzione definitiva.

Secondo quanto reso noto dal Comune, il problema sarebbe legato anche alla vetustà delle cabine che alimentano l’impianto di illuminazione pubblica del quartiere. Strutture ormai datate che nel tempo avrebbero bisogno di interventi strutturali più importanti.

Sono già in corso lavori per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e ridurre i disagi per i residenti. Tra l’altro, il problema non riguarda solo il quartiere Matrice, ma anche altre vie della città.

Possibile coinvolgimento della Prefettura

L’amministrazione ha inoltre annunciato che la situazione verrà segnalata formalmente ai soggetti competenti e, se necessario, anche alla Prefettura, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali e definitive per garantire una rete elettrica più stabile ed efficiente.

Il Comune assicura che la vicenda continuerà a essere seguita con la massima attenzione.

Si ringrazia per la foto Alessandro Pantano.

