E la chiamano stazione degli autobus. Degrado in via Zama a Ragusa. FOTO

Immagini che parlano da sole. Sono queste le condizioni pietose in cui si trova la stazione degli autobus extraurbani di via Zama a Ragusa.

Cestini portarifiuti che non sono stati mai svuotati, sporcizia per terra abbandonata da settimane, mancato spazzamento dell’area. Area che, tra l’altro, è di transito di tanti turisti e viaggiatori che restano allibiti per lo stato dei luoghi.

La segnalazione ci è arrivata dal consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Ragusa Alessandro Antoci, che non manca di sottolineare come siano ridotte anche le pensiline.

“Non vorrei che ci fosse il servizio di pulizia dei cestini e mancasse quello di spazzamento dell’area, il che aggraverebbe le mancanze dell’assessorato competente. L’area è di transito di tanti turisti e viaggiatori che restano allibiti per lo stato dei luoghi, dove, peraltro, pare, i servizi igienici sono legati all’orario della biglietteria.”

Conclude il consigliere Antoci: “Non è certo l’unico disservizio in città che viene ignorato dai competenti assessorati, questa è una questione di competenza di sindaco, assessore all’ambiente, e di vicesindaco, assessore ai trasporti, sarebbe opportuno, considerato anche che pare non esistano frizioni fra i due componenti della giunta, che si attivassero, insieme, per restituire il minimo decoro ad un’area che costituisce il biglietto da visita della città per quanti vengono da fuori.”