Quella strada è troppo pericolosa e manca la segnaletica: si intervenga sulla Sp 25 Ragusa-Mare

Sp 25 Ragusa-Mare? Una strada veramente troppo pericolosa. E lo si evince dai tantissimi incidenti stradali, alcuni purtroppo anche mortali, che ogni anno si verificano in questa strada. La mancanza di segnaletica orizzontale adeguata può rappresentare un rischio significativo per la sicurezza stradale, soprattutto durante la notte quando la visibilità è ridotta.

NON SOLO UN PROBLEMA DI SEGNALETICA

L’auspicio è che si intervenga al più presto per risolvere il problema. In particolare si chiede l’intervento del sindaco di Ragusa e del Commissario del libero consorzio, ognuno nella propria competenza, per risolvere il problema. Sarebbe responsabilità delle autorità locali valutare la situazione e adottare le misure necessarie per ripristinare la segnaletica orizzontale sulla SP 25, garantendo così livelli adeguati di sicurezza per gli automobilisti. A segnalare il problema il PD cittadino.